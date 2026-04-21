In Serie A sono in corso cambiamenti nelle dirigenze dei club, con movimenti tra le figure di spicco. Il Pisa si trova a dover nominare un nuovo direttore sportivo a seguito della partenza di Davide Vaira. La ricerca di un sostituto coinvolge le diverse dinamiche interne alle società, mentre si cercano nuovi equilibri in un campionato caratterizzato da continui rimescolamenti.

Il dirigenziale della Serie A subisce una trasformazione strutturale con il movimento di figure chiave tra i club, che vede il Pisa impegnato nella ricerca di un nuovo direttore sportivo dopo l’addio di Davide Vaira. La notizia del distacco del tecnico del mercato toscano, protagonista del ritorno in massima serie dopo tre decenni di assenza, si inserisce in un mosaico di nomine e consolidamenti che ridefiniscono le gerarchie tecniche dei venti club del massimo campionato italiano. L’instabilità tattica nei vertici: il caso Pisa e la ricerca di un nuovo equilibrio. Il club toscano, attualmente schierato all’ultimo posto in classifica con soli 18 punti accumulati, al pari del Verona, ha ufficializzato la fine del rapporto con Davide Vaira.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pisa cerca un nuovo DS: rimescolamenti e nuovi equilibri in Serie A

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