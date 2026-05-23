L'ex premier Romano Prodi ha affermato che l’Italia si comporta come una serva di fronte a Trump e non sa come reagire con i cinesi, durante il Festival dell’economia di Trento. Ha criticato la mancanza di autonomia del paese nelle relazioni internazionali, sottolineando come le scelte siano influenzate da interessi esterni. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di analisi politica e internazionale.

"Ci comportiamo come servi di fronte a Trump e non sappiamo come comportarci davanti ai cinesi". Così l'ex premier Romano Prodi al Festival dell'economia di Trento. "L'Europa dovrebbe avere capacità unitaria di intervento", ha avvertito Prodi. Poi l'attacco aperto al governo: "Questo è un momento di debolezza del governo", dice il Professore. Precisando che "non prevarrà la volontà di anticipare il voto". "L'idea di avere vantaggio dalle elezioni anticipate è una logica che io non vedo", dice, "Si può dire domani va peggio di oggi e allora vediamo. Non è che sia più forte il campo largo, è più debole il governo". Parlando in particolare degli Usa l'ex premier ha detto: "La società americana non è più quella di una volta, ho visto pezzo per pezzo i cambiamenti: da Bush a Clinton, poi Obama. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Riecco il solito Prodi: "Italia serva di Trump"

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