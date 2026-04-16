Il confronto tra la leader di centrodestra e il presidente degli Stati Uniti ha messo in difficoltà il fronte della sinistra, che in passato aveva accusato la premier di essere una figura servile nei confronti di Trump. Ora, le dichiarazioni si sono fatte più caute e meno definite, mentre il dibattito si sposta sulle reazioni ai recenti sviluppi diplomatici. La discussione si concentra sulla percezione delle alleanze internazionali e sulle accuse di faziosità politiche.

E adesso? Lo scontro tra Meloni e Trump ha spiazzato la sinistra, che non può più continuare a insistere con la solita tiritera di Giorgia «serva» del presidente Usa («serva» oppure, indifferentemente, «cheerleader», «valletta», «cameriera» eccetera eccetera.). Certo, sulle prime Elly Schlein ha provato a darsi un tono istituzionale difendendo il presidente del Consiglio. «Nessun leader straniero», ha detto in Parlamento la segretaria del Pd, «può permettersi di insultare e minacciare il nostro Paese e il nostro governo». Giusto. Ma era chiaro fin da subito che non sarebbe durata a lungo. E infatti, dopo il giorno della “solidarietà”, è arrivato quello della “solidarietà, ma.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pd-M5s, quelli che dicevano "Meloni serva di Trump" ora balbettano

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