Prodi contro Prodi | il nipote del mortadella si candida contro il Pd nella roccaforte rossa di Bologna

Luca Prodi, nipote dell’ex premier Romano Prodi, ha deciso di candidarsi contro il Partito Democratico nella città di Bologna, considerata una roccaforte del centrosinistra. La sua scelta è stata comunicata di recente, suscitando reazioni all’interno del panorama politico locale. Luca Prodi, 60 anni, è figlio di Vittorio Prodi, ex presidente della Provincia, e ha annunciato ufficialmente la sua candidatura in una delle aree più tradizionalmente di sinistra del paese.

Mi manda Romano, anzi no. Luca Prodi, nipote 60enne dell’ex premier Romano Prodi, figlio dello scomparso Vittorio, presidente della Provincia dal 1995 al 2004, scende in campo a Bologna provocando un bel dispiacere al suo autorevole zio, ammesso che ancora tifi per il Pd. Si candida, a capo di una lista civica, proprio contro il sindaco uscente del partito di Elly Schlein, Matteo Lepore. Il docente universitario, che sta lavorando alla costruzione di una lista civica alternativa al centrosinistra in vista delle elezioni comunali di Bologna del 2027, ha scelto di boicottare la giunta uscente. Il progetto, secondo quanto riportato da diversi quotidiani locali e nazionali, nasce insieme ad altri esponenti civici ed ex Pd, tra cui Andrea De Pasquale, e punta a intercettare il malcontento di una parte dell’elettorato progressista.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Prodi contro Prodi: il nipote del “mortadella” si candida contro il Pd nella roccaforte rossa di Bologna Notizie correlate Leggi anche: Referendum, mortadella amara per Prodi. L’ex delfino Parisi lo tradisce e annuncia: “Voterò Sì per difendere la democrazia” Comunali 2027, nasce il nuovo fronte civico: c’è anche il nipote di Romano ProdiA Bologna prende forma un nuovo movimento civico che guarda già alle elezioni amministrative del 2027. Altri aggiornamenti Temi più discussi: C'è un Prodi che sfida il Pd. La lista civica del nipote dell'ex premier; Comunali 2027 nasce il nuovo fronte civico: c’è anche il nipote di Romano Prodi; Investì e uccise Matteo Prodi, confermata la condanna per Roberto Grandi; BOLOGNA: Investì un nipote di Prodi, confermata la condanna per Grandi. Comunali 2027 nasce il nuovo fronte civico: c’è anche il nipote di Romano ProdiL’ex dem Andrea De Pasquale lancia Prospettiva Comune per Bologna 2027: La sinistra non ci rappresenta più. Tra i promotori anche Luca Prodi ... bolognatoday.it C’è un Prodi che sfida il Pd. La lista civica del nipote dell’ex premier«La città ha bisogno di una bella sveglia e noi ci impegniamo per vincere. L’alternanza è sempre un segnale di democrazia» ... corriere.it Il Governo Meloni è il secondo più longevo della storia repubblicana. Prodi, Renzi e Conte: scusate le spalle. facebook Dialogo, cooperazione e nuove sfide globali: la visione di Romano Prodi sulle relazioni tra #Cina ed #Europa. Scopri di più nell’intervista youtube.com/watchv=DVV3lH… x.com