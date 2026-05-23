Una stalker ha inviato messaggi minacciosi e offensivi all’attrice, tra cui la frase “Ricordati che devi morire” accompagnata da un’emoji di una bara. La donna è stata anche insultata con commenti come “patetica”, “sei tutta di gomma” e “il tuo fisico è senza armonia”. In sede civile sono stati richiesti 5 milioni di euro come risarcimento.

Milano – “Ricordati che devi morire (emoticon di una bara)”. “Patetica”. “Sei tutta di gomma”. “Il tuo fisico è senza armonia”. Messaggi che, nella motivazione della sentenza che ha condannato la stalker dell’attrice e modella Madalina Ghenea a un anno e sei mesi di reclusione per atti persecutori aggravati dall’uso di strumenti informatici (il cosiddetto “cyberstalking”) – con anche un percorso in un centro di recupero –, sono bollati come messaggi “dal contenuto francamente molesto, oltre che denigratorio e minatorio”, nei confronti della modella. Messaggi che p artivano da più account, tutti riconducibili e in uso all’imputata, una donna di 46 anni nata in Romania, e si riversavano come una pioggia di odio sul profilo Instagram (seguito da 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Ricordati che devi morire”: così la stalker terrorizzava Madalina Ghenea. Chiesti 5 milioni in sede civile

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RICORDATI CHE DEVI MORIRE

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