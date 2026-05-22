Una donna rumena che aveva perseguitato sui social l’attrice è stata condannata a un anno e sei mesi di reclusione. La sentenza prevede anche il pagamento di una multa di 40 mila euro. La donna era accusata di aver seguito e molestato l’attrice attraverso messaggi e commenti ripetuti nel tempo. La decisione è stata resa nota dai giudici dopo il processo che si è svolto nelle scorse settimane. La condanna arriva dopo mesi di indagini e testimonianze raccolte nel procedimento.

E' arrivata la condanna per la stalker di Madalina Ghenea, una donna rumena che la perseguitava sui social. Le minacce le aveva rivolte anche a sua madre e a sua figlia A dicembre 2024Madalina Ghenea aveva denunciato la sua stalkerche per circa un anno avrebbe perseguitato sia lei, sia sua madre, sia sua figlia. Tra le motivazioni, come scritto dal suo legale, appare cheil suo atteggiamento avrebbe recato a Madalina“un costante e protratto stato di ansia, tuttora presente con vere e proprie crisi di panico”.Gheneaavrebbe quindi iniziato a provare paura per se stessa, ma anche per sua figlia e per sua madre. Nella denuncia presentata si... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Madalina Ghenea, stalker condannata ad 1 anno e 6 mesi e dovrà darle 40mila euro

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Madalina Ghenea vince in tribunale condannata la sua stalker

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