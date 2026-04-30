Sherlock' s Club | Memento mori - Ricordati che devi morire

La Foresta di Sherlock e pizzeria Al punto giusto presentano: Un Club esclusivo.Un Omicidio..e un’indagine per scoprire chi lo ha commesso!”. Dovrete mettere in campo tutte le vostre abilità deduttive per scoprire il colpevole! Avrete un’ora di tempo e le vostre indagini saranno accompagnate da.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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