Francesco Chiofalo, noto per la partecipazione a Temptation Island nel 2017, ha avuto diverse relazioni pubbliche. La prima di queste è con Selvaggia Roma, con cui ha vissuto cinque anni e condiviso la convivenza e un cane. Selvaggia Roma è nota anche per la sua presenza sui social e per aver avuto una relazione con Chiofalo durante il loro periodo insieme. Altre ex di Chiofalo includono Drusilla Gucci e altre donne conosciute nel mondo dello spettacolo.

Francesco Chiofalo balza agli onori della cronaca quando si fa conoscere a Temptation Island 2017 con l’ex fidanzata Selvaggia Roma: i due convivono 5 anni, hanno un cane insieme ma la ragazza è molto gelosa del personal trainer per via del suo lavoro. “Lenticchio”, questo il soprannome che le dà la ragazza, viene attirato da Mila Suarez e Roberta Carluccio e finisce per uscire da solo dal programma. Selvaggia Roma e l’ex fidanzato Francesco Chiofalo. Nel 2017 Selvaggia Roma si riaffacciò al pubblico partecipando a Temptation Island insieme all’allora fidanzato Francesco Chiofalo, personal trainer. Ad accomunarli furono senz’altro i tatuaggi e la passione per il fitness: stando alla ragazza, i due si conobbero su Facebook intorno al 2011 grazie a un amico comune che li fece incontrare.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ecco chi sono tutte le ex di Francesco Chiofalo, belle e famose: da Selvaggia Roma a Drusilla Gucci

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