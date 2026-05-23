Riccione zona sud Dionigi Palazzi Forza Italia | Cantiere della ciclabile fermo servono tempi certi
Il cantiere della pista ciclabile nella zona sud di Riccione è ancora fermo. Dionigi Palazzi di Forza Italia ha sottolineato la necessità di tempi certi per il ripristino dei lavori. La situazione attira l’attenzione di residenti e commercianti, che continuano a segnalare ritardi e incertezze. Nessuna data precisa è stata comunicata per la ripresa dei lavori, che restano sospesi da settimane. La questione riguarda principalmente la continuità delle opere e la programmazione degli interventi nel quartiere.
“La situazione della zona sud di Riccione continua a destare forte preoccupazione tra residenti e operatori economici. È ufficialmente partita la stagione balneare 2026, il cantiere della ciclabile risulta ancora fermo, mentre i parcheggi eliminati continuano a creare notevoli difficoltà a chi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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