Riccione zona sud Dionigi Palazzi Forza Italia | Cantiere della ciclabile fermo servono tempi certi

Notizia in breve

Il cantiere della pista ciclabile nella zona sud di Riccione è ancora fermo. Dionigi Palazzi di Forza Italia ha sottolineato la necessità di tempi certi per il ripristino dei lavori. La situazione attira l’attenzione di residenti e commercianti, che continuano a segnalare ritardi e incertezze. Nessuna data precisa è stata comunicata per la ripresa dei lavori, che restano sospesi da settimane. La questione riguarda principalmente la continuità delle opere e la programmazione degli interventi nel quartiere.