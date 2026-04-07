Il cantiere del collettore fognario situato nella zona sud-orientale è fermo da diversi mesi. Domani si svolgerà un nuovo incontro tra le parti coinvolte per discutere dello stato di avanzamento dei lavori. La situazione attuale viene definita preoccupante a causa dei ritardi accumulati e non sono stati ancora comunicati tempi certi per il completamento dell’opera.

Lo dicono i consiglieri del M5S, Randazzo e Dentici, denunciando ritardi e criticità, a partire dal crollo parziale in via Cappuccini. Convocato un vertice per domani: "La cittadinanza sia aggiornata tempestivamente" Si terrà domani (8 aprile) l'ennesimo vertice sullo stato di avanzamento del cantiere del collettore fognario sud-orientale. Lo ricordano Antonino Randazzo e Mirko Dentici, rispettivamente consigliere comunale e consigliere della quarta circoscrizione del M5S, manifestando “preoccupazione per il perdurare dello stop ai lavori”. “Il termine contrattuale dell’opera è scaduto nel giugno 2025 e i lavori risultano sospesi da mesi - dicono -. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Alta tensione al cantiere del collettore fognario: "Lavori fermi da due mesi, la Cmc rispetti gli impegni"Oggi manifestazione dei lavoratori, da piazza Verdi alla Prefettura; domani sit-in davanti al campo base di via Amaldi, a Cruillas.

Leggi anche: Dopo mesi di cantiere e disagi, strada verso la riapertura: conclusi i lavori sul collettore fognario

Temi più discussi: Il cantiere del collettore fognario fermo da mesi: Situazione allarmante, tempi certi per il completamento dell'opera; Sp 103 tra Vaglia e Bivigliano, si sposta il cantiere; I microchirurghi del cemento. Il collettore fognario risanato; Lavori di Abbanoa: chiude un tratto di via Vesalio per tre giorni.

I microchirurghi del cemento. Il collettore fognario risanatoEntrano nel vivo le operazioni per riparare le lesioni che si erano aperte nelle volte della struttura. Il cantiere da 10 milioni di euro si è reso necessario nel 2025 dopo i crolli avvenuti due anni ... ilgiorno.it

Nuovi lavori per migliorare il deflusso delle acque piovane. In arrivo un nuovo collettore fognarioA Conselice proseguono i lavori di potenziamento della rete fognaria, con l’apertura di un nuovo cantiere di Hera in via Gagliazzona. Fa parte dei ... ravennaedintorni.it

Incubo rientro per Pasquetta, questa è la situazione adesso sulla nuova 554 verso Cagliari e hinterland - facebook.com facebook

#Napoli, possibile forfait dell’ultimo minuto: #Hojlund in forte dubbio. La situazione #milanpress x.com