Casa di comunità a Cordenons | Lavori in ritardo Servono tempi certi

Il consigliere regionale del Pd Nicola Conficoni ha presentato un'interrogazione alla Giunta regionale chiedendo chiarimenti sui lavori della casa di comunità a Cordenons, che risultano in ritardo. La richiesta mira a ottenere informazioni sui tempi di completamento e sulla trasparenza del processo. La questione riguarda le tempistiche di consegna e la comunicazione ufficiale sui progressi dell’opera.

Il consigliere regionale del Pd Nicola Conficoni che, tramite un'interrogazione, ha chiesto alla Giunta regionale maggiore trasparenza in merito alla futura casa di comunità di Cordenons. “La situazione di difficoltà generalizzata del sistema sanitario e la carenza di medici di base impongono tempi certi e celeri. Cosa che non sta accadendo a Cordenons dove i lavori di realizzazione della struttura sono in ritardo, con l'apertura, inizialmente prevista a novembre 2025, posticipata prima a gennaio 2026, poi tra marzo e aprile e ora entro la fine della primavera. Un continuo rimando che alimenta dubbi e suggerisce di fare chiarezza, considerato anche quanto accaduto in altre realtà”. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

