Un uomo e una donna sono stati arrestati con l’accusa di aver minacciato l’ex amante chiedendole tremila euro in cambio del silenzio. La vittima e il suo compagno hanno denunciato il ricatto, che si sarebbe protratto per settimane. Le forze dell’ordine hanno eseguito l’arresto e sequestrato prove del pagamento richiesto. La coppia è ora in custodia cautelare.

Grosseto, 23 maggio 2026 – L’ amante e il ricatto feroce: la coppia ‘Bonnie e Clyde’ finisce in carcere. Samuel Rossi, 41 anni e Alba Proli, 36 anni, sono stati arrestati mercoledì i con l’accusa di estorsione in concorso, epilogo di una intricata vicenda nata da una relazione extraconiugale. A definire i due grossetani “novelli Bonnie e Clyde” è stato il giudice per le indagini preliminari Marco Mezzaluna. Secondo la ricostruzione, tutto si è originato dalla relazione clandestina della donna con un ex vicino di casa, a sua volta sposato e con famiglia. La frequentazione, per lo più tramite messaggi su Messenger, è durata mesi. Quando l’uomo ha deciso di allontanarsi, il compagno convivente di Proli, Rossi (già separato), ha scoperto tutto curiosando nel cellulare della donna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ricatto a luci rosse all’ex amante: “Dammi tremila euro o dico tutto”. Lei e il compagno arrestati

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For wealth, she marries into a cursed noble house—but raise the heirs, the infamous prince returns!

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