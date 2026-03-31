Un giovane di 18 anni residente a Cremona è stato denunciato dopo aver minacciato un altro utente sui social, chiedendo tremila euro in cambio della non divulgazione di materiale pedopornografico. La vittima aveva avviato una relazione a distanza con il denunciato, scambiando messaggi a sfondo erotico prima di ricevere le minacce e il ricatto. L'indagine è stata condotta dagli agenti delle forze dell’ordine.

Cremona, 31 marzo 2026 – Si conoscono sui social, inizia una relazione a distanza con messaggi a sfondo erotico, poi arrivano le minacce e il ricatto: paga o racconto che hai materiale pedopornografico. I protagonisti di questa brutta storia sono un 18enne residente nel Cremonese, finito denunciato per estorsione, e la sua presunta vittima, un 35enne di Rimini. Il caso di "sextortion" è emerso a Rimini, dopo che la vittima si è rivolta ai Carabinieri di Viserba. Come detto, il 35enne si era scambiato messaggini hot con il giovane. Poi avrebbero dovuto fare una video chiamata ma il 35enne avrebbe, poi, rinunciato all'incontro virtuale stabilito scatenando la reazione del 18enne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Dammi tremila euro o dico che hai materiale pedopornografico”: denunciato un 18enne cremonese

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