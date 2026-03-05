Ricatto a luci rosse a cinque zeri | Paga o dico tutto a tua moglie L' escort patteggia la tentata estorsione

Un uomo di 65 anni, imprenditore, aveva intrattenuto un rapporto clandestino con una escort transessuale di 45 anni. Questa donna aveva tentato di estorcere denaro all’imprenditore minacciando di rivelare tutto a sua moglie se non avesse pagato una somma di cinque zeri. La donna è stata accusata di tentata estorsione e ha patteggiato la pena prevista dal procedimento.

La vittima un facoltoso imprenditore che nell'arco di un anno e mezzo avrebbe versato oltre 200 mila euro per i rapporti clandestini Lui, un facoltoso imprenditore 65enne, aveva allacciato un rapporto clandestino con una escort transessuale 45enne. La scappatella era durata circa un anno e mezzo nel corso del quale, secondo quanto emerso, l'uomo avrebbe fatto una serie di bonifici alla professionista del sesso a pagamento per un importo superiore ai 200 mila euro. Somme che, secondo l'imprenditore, servivano alla sudamericana per mantenere la famiglia all'estero e pagare loro delle cure ma che erano anche riferibili ai regali dell'uomo all'amante con la quale trascorreva anche interi fine settimana.