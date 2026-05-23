Revisione auto | l’UE approva il check-up digitale su software e ADAS

Da ameve.eu 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Unione Europea ha approvato un aggiornamento delle normative per la revisione delle auto, introducendo controlli digitali su software e sistemi ADAS. I tecnici dovranno effettuare verifiche più approfondite sui programmi di bordo e sui dispositivi di assistenza alla guida. Saranno anche richieste ispezioni più dettagliate sulle batterie delle auto elettriche, con specifici controlli sulla loro integrità e sicurezza. La revisione digitale mira a garantire il funzionamento corretto di queste componenti.

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? Domande chiave Come cambieranno i controlli tecnici per i sistemi ADAS e software? Quali nuove verifiche dovranno fare i tecnici sulle batterie elettriche? Perché le auto vecchie non dovranno fare la revisione ogni anno? Cosa comporta davvero la sanzione da quasi 8.000 euro??? In Breve Revisioni per auto con oltre 10 anni restano biennali dopo i primi 4 anni. Nuovo database europeo registra chilometri dopo riparazioni superiori a 1 ora di manodopera. Sanzione da 7.993 euro scatta per recidiva . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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