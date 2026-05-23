Revisione auto | l’UE approva il check-up digitale su software e ADAS

Notizia in breve

L’Unione Europea ha approvato un aggiornamento delle normative per la revisione delle auto, introducendo controlli digitali su software e sistemi ADAS. I tecnici dovranno effettuare verifiche più approfondite sui programmi di bordo e sui dispositivi di assistenza alla guida. Saranno anche richieste ispezioni più dettagliate sulle batterie delle auto elettriche, con specifici controlli sulla loro integrità e sicurezza. La revisione digitale mira a garantire il funzionamento corretto di queste componenti.