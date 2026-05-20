A partire da quest’anno, le regole per la revisione delle auto nell’Unione Europea subiranno modifiche che prevedono controlli più accurati e stringenti. Le auto moderne contano sempre più su componenti elettroniche, software e sensori, rendendo le verifiche più complesse rispetto al passato. In particolare, i veicoli ibridi ed elettrici saranno soggetti a procedure di controllo aggiornate, mentre i sistemi di assistenza alla guida, come quelli di frenata automatica o correzione della traiettoria, entreranno nel mirino delle ispezioni.

L’auto europea sta cambiando velocemente. Sempre meno meccanica pura, sempre più elettronica, software, sensori e sistemi intelligenti capaci di frenare da soli, leggere la strada, correggere la traiettoria o intervenire prima ancora che il conducente si renda conto del pericolo. Ed è proprio questa trasformazione tecnologica ad aver spinto la Commissione Europea a mettere mano alle regole della revisione auto, introducendo controlli più severi e molto più approfonditi rispetto al passato. La revisione periodica, così come è stata conosciuta fino a oggi, rischia infatti di non essere più sufficiente per verificare il corretto funzionamento delle vetture di nuova generazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Revisione auto UE, arrivano controlli più severi: cosa cambia davvero per Adas, ibride ed elettriche

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