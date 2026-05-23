L’Unione Europea ha introdotto controlli più severi per le revisioni auto. A partire da ora, le autorità potranno applicare multe fino a circa 8.000 euro in caso di irregolarità riscontrate durante le ispezioni. La revisione, che coinvolge milioni di veicoli, subirà modifiche nelle procedure di controllo. Queste nuove regole mirano a rafforzare i controlli sulla sicurezza e sulle emissioni dei mezzi in circolazione.

Revisione auto, si cambia: Bruxelles ha infatti avviato il percorso che cambierà le abitudini di milioni di automobilisti nell’ Unione europea. Si punta ad adattare le revisioni auto a un parco automobilistico che è composto da vetture sempre più tecnologiche, connesse ed elettrificate. La Commissione Trasporti del Parlamento europeo ha approvato una bozza che diventerà base dei prossimi negoziati. Traduzione: anche se le nuove norme non sono ancora operative, indicano comunque quale strada verrà intrapresa dall’Ue. Addio revisione auto solo meccanica. Il cambio di passo più grande riguarda la modalità delle verifiche: oggi le revisioni auto si concentrano su freni, pneumatici, sterzo, emissioni, frecce e altri elementi tradizionali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Revisione auto, dall’Ue controlli più severi: la multa può sfiorare gli 8mila euro

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ALLARME ITALIA! Controlli Rigidi e Maxi Multe in Arrivo da Polizia e Motorizzazione

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