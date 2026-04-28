Superbonus | 45mila lettere dall' Agenzia delle entrate per chi non è in regola con la casa Controlli e multe fino a 8mila euro

L'Agenzia delle entrate ha inviato circa 45.000 lettere a chi non ha rispettato le norme relative al Superbonus sugli immobili. I controlli, iniziati nel 2023 e conclusi nel 2025, hanno riguardato circa 3.500 immobili e hanno portato a verifiche e sanzioni fino a otto mila euro. Quasi la metà delle case coinvolte necessita di interventi di regolarizzazione, secondo i dati forniti dall'ente fiscale.