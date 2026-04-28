Superbonus | 45mila lettere dall' Agenzia delle entrate per chi non è in regola con la casa Controlli e multe fino a 8mila euro
L'Agenzia delle entrate ha inviato circa 45.000 lettere a chi non ha rispettato le norme relative al Superbonus sugli immobili. I controlli, iniziati nel 2023 e conclusi nel 2025, hanno riguardato circa 3.500 immobili e hanno portato a verifiche e sanzioni fino a otto mila euro. Quasi la metà delle case coinvolte necessita di interventi di regolarizzazione, secondo i dati forniti dall'ente fiscale.
Quasi una casa su due deve essere "sanata", almeno per il momento, perché su 3.500 pre controlli effettuati dall'Agenzia delle entrate, conclusi al 31 dicembre 2025, ben 1.550 immobili non sono in regola con il catasto (il registro pubblico di tutti i terreni e fabbricati presenti sul territorio.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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