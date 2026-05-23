Retail | sfitto nei centri commerciali al minimo dopo 20 anni

Negli ultimi vent'anni, i negozi vuoti nei centri commerciali sono arrivati ai livelli più bassi. L’e-commerce non ha eliminato del tutto i negozi fisici come molti prevedevano. Le piccole e medie imprese devono trovare modi per integrare logistica e vendita diretta senza rischiare il fallimento. La riduzione degli spazi liberi nei centri commerciali si accompagna a sfide per le aziende che cercano di adattarsi alle nuove dinamiche di mercato.

? Domande chiave Perché l'e-commerce non ha cancellato i centri commerciali come previsto?. Come possono le PMI integrare logistica e vendita fisica senza fallire?. Quali sono le tre funzioni che trasformeranno il punto vendita moderno?. Perché affidarsi solo all'intuizione mette a rischio la redditività del negozio?.? In Breve E-commerce al 16,4% delle vendite totali nel 2025 contro il 16,3% del 2020.. La Generazione Z mostra tassi di frequentazione nei centri commerciali superiori alle aspettative.. Il modello vincente integra logistica, consulenza umana e dati per superare il folklore gestionale.. Il negozio fisico deve fungere da hub logistico per resi e ritiri merce online. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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