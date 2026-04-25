Quattro persone sono state arrestate dopo aver messo a segno una serie di furti in diversi centri commerciali. La polizia ha fermato i sospetti al termine di un'operazione che ha interrotto un’attività criminale che si ripeteva con modalità simili. Gli arresti sono il risultato di indagini avviate dopo alcuni episodi di furto avvenuti negli ultimi mesi nella zona. Le autorità proseguono le verifiche per accertare eventuali coinvolgimenti in altri episodi.

Gallarate – Una giornata di shopping fuori legge interrotta dalla polizia. E chissà di quante altre incursioni dal copione simile sono stati protagonisti i quattro ladruncoli arrestati dopo la loro ultima scorribanda. L’operazione è scattata dopo una segnalazione che ha consentito agli agenti dell’ufficio investigativo del Commissariato di Gallarate di avviare un’attività di polizia giudiziaria su un gruppo di individui dediti ai furti. Questi, residenti nel Gallaratese, erano soliti spostarsi a bordo di un’auto, spingendosi anche fuori provincia. È andata così anche in occasione del colpo che li ha “perduti”, quando sono stati intercettati proprio mentre uscivano dal parcheggio di un grande centro commerciale nella zona ovest del Milanese.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Colpi in serie nei centri commerciali: arrestati i trasfertisti del furto

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