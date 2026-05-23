Residenza Calamandrei chiuso il confronto con gli studenti | trasferimenti temporanei
Il confronto tra Regione Toscana, DSU Toscana e gli studenti della residenza universitaria Calamandrei si è concluso dopo il guasto alle pompe di sollevamento che ha impedito l’uso di bagni e docce in molte camere. La soluzione adottata prevede trasferimenti temporanei degli studenti interessati in altre strutture. La problematica ha riguardato principalmente i piani alti della residenza, dove l’erogazione dell’acqua è stata compromessa. Non sono stati annunciati interventi immediati, ma si è deciso di attuare i trasferimenti fino alla risoluzione del guasto.
Si è concluso il confronto tra Regione Toscana, DSU Toscana e gli studenti della residenza universitaria Calamandrei (viale Morgagni) dopo il grave guasto alle pompe di sollevamento che ha compromesso l’erogazione dell’acqua ai piani alti, rendendo inutilizzabili bagni e docce in molte camere.Ad. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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