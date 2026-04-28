Gli studenti a confronto con Gambelli Elzir e Pasqualetti

Si è svolto un incontro tra studenti e tre esponenti che si sono confrontati su temi di attualità. La giornata ha visto un dibattito aperto, in cui sono stati affrontati argomenti di attualità in un periodo caratterizzato da incertezze e instabilità. Gli studenti hanno partecipato attivamente, ponendo domande e ascoltando le risposte dei relatori. L’evento si è concluso con un dibattito che ha coinvolto tutti i presenti.

Una giornata di dialogo per condividere temi di attualità in una fase, come quella contemporanea, piena di dubbi e con un grande senso di precarietà. E’ con questo obiettivo che gli istituti Calasanzio e Santissima Annunziata di Empoli, gestiti dalla rete di scuole paritarie “Scuole per Crescere“, hanno organizzato un incontro per tutti gli studenti dei licei presenti nei due plessi. L’iniziativa, che si è svolta ieri mattina al Teatro “Il Momento” di Empoli, ha coinvolto due guide spirituali di Firenze: Gherardo Gambelli, arcivescovo di Firenze, e Izzedin Elzir, imam di Firenze. Ad aprire la giornata è intervenuta Maria Grazia Pasqualetti, assessora comunale empolese con deleghe alla scuola, all’infanzia e a Empoli città dei bambini e delle bambine.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli studenti a confronto con Gambelli, Elzir e Pasqualetti Notizie correlate Amati adesso, prevenzione e sessualità senza tabù: confronto con gli studenti alla ParthenopeGiornata dedicata all’educazione affettiva e sessuale promossa dall’Università Parthenope con l’associazione V. Giovanni Gallina (Udc Carini): "Ars, confronto sul servizio per gli studenti con disabilità"Si è svolto oggi, presso l’Assemblea Regionale Siciliana, in Quinta Commissione, un importante incontro dedicato al futuro del servizio di assistenza... Altri aggiornamenti Si parla di: Gli studenti a confronto con Gambelli, Elzir e Pasqualetti. Gli studenti a confronto con Gambelli, Elzir e PasqualettiUna giornata di dialogo per condividere temi di attualità in una fase, come quella contemporanea, piena di dubbi e ... lanazione.it La generazione che dice Sì. Gli studenti a confronto con il ReferendumAllora quindi con l'importanza perché dovete sapere che ci vengono restituiti per i dati che sono i dati anche abbastanza triste rispetta una cosa che i ragazzi soprattutto i giovani noi andremo a ... radioradicale.it