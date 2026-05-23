Reggio Emilia centro storico più sicuro con i carabinieri di quartiere

Il centro storico di Reggio Emilia sarà più sicuro grazie all'introduzione del servizio di “carabiniere di quartiere”. Il progetto, avviato di recente, prevede l'impiego di forze di polizia dedicate alla zona centrale, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza a residenti e commercianti. La presenza costante mira a prevenire episodi di criminalità e a migliorare la qualità della vita nel cuore della città. La misura si inserisce in un piano più ampio di rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine nelle aree centrali.

Reggio Emilia, 23 maggio 2026 – Il centro storico di Reggio Emilia, con il suo patrimonio storico e il suo tessuto commerciale, dovrebbe diventare più sicuro con il nuovo servizio del “carabiniere di quartiere”, avviato nel cuore della città. A differenza delle tradizionali modalità di pattugliamento, il carabiniere di quartiere opera a piedi, muovendosi a ritmi che permettono il dialogo e l'interazione. Questa figura nasce per diventare un volto familiare e amico per gli esercenti e i residenti dell'area. I militari impiegati, che hanno seguito uno specifico corso di specializzazione, sviluppano nel tempo una conoscenza profonda del quartiere, delle sue dinamiche e delle sue micro-criticità, fornendo ai residenti un canale di comunicazione immediato che travalica i formalismi della burocrazia pubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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