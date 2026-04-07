A Bologna, dal 7 aprile 2026, sono stati avviati interventi nel centro storico che coinvolgono diversi aspetti. Sono stati potenziati i servizi igienici pubblici e sono stati ripristinati elementi della pavimentazione storica. Contestualmente, sono stati rimossi graffiti dai muri cittadini e sono stati piantati nuovi alberi nelle piazze centrali. Questi cambiamenti fanno parte di un piano promosso dall'amministrazione comunale per migliorare l'aspetto e la vivibilità della zona.

Bologna, 7 aprile 2026 – Dal potenziamento dei servizi igienici pubblici al ritorno alla pavimentazione storica, passando per la p ulizia dei muri cittadini dai graffiti e al ritorno degli alberi nelle piazze. Il programma degli interventi. C'è tutto questo nel programma di interventi dedicati alla cura e alla qualità dello spazio pubblico presentato oggi a Palazzo d'Accursio dal sindaco Matteo Lepore e dai suoi assessori. Gli interventi sono attivabili già nei prossimi mesi dando continuità p er i prossimi cinque anni. La premessa per il primo cittadino è che il centro storico è molto vissuto: 53mila residenti, tra lavoratori e studenti 60mila persone, fre quentazione media di 133mila persone al giorno, tanti turisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Centro storico più pulito, verde e sicuro: come cambia Bologna con il piano del sindaco Lepore. Tornano gli alberi in piazza

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Bologna, ecco il piano per il centro storico per dare più pulizia e decoro: «Sette ambiti, dai graffiti ai rifiuti fino ai bagni pubblici». E torneranno gli alberi temporanei x.com

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