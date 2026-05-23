Un uomo di 55 anni ha aggredito un coach di basket, mordendogli il pollice e accusandolo di non aver fatto giocare suo figlio. In tribunale, il reato di minacce è stato escluso, mentre quello di lesioni personali è stato confermato. La vicenda riguarda un episodio avvenuto durante una partita o un allenamento, senza ulteriori dettagli sul contesto o sulle conseguenze dell'aggressione. La decisione è stata presa in primo grado.

Ha insultato il coach di basket del figlio, che in una partita tra minorenni aveva lasciato in panchina il minore fino alla sirena di fine match. Poi è passato alle mani: lo ha spinto a terra, facendogli sbattere con violenza la testa a terra, gli è saltato addosso e l'ha addentato a un pollice. Un 55enne residente a Reggio Emilia è stato condannato in secondo grado per lesioni personali. Dovrà pagare 800 euro di multa, 3mila euro di provvisionale alla parte civile nonché risarcire le spese legali di entrambi i gradi di giudizio.,, Era il 20 novembre 2021 quando, nella palestra di San Maurizio - appena fuori Reggio Emilia - è appena terminata una partita di basket. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Reggio Emilia, 55enne aggredisce il coach di basket e gli morde il pollice: "Non hai fatto giocare mio figlio"

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