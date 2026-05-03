Napoli Basket sfuma il sogno play-off | gli azzurri perdono a Reggio Emilia
Il Napoli Basket non riesce a qualificarsi ai play-off scudetto dopo la sconfitta in trasferta contro Reggio Emilia. La partita si conclude con il punteggio di 91-80 a favore della squadra di casa, facendo perdere agli azzurri le ultime possibilità di raggiungere l’ottavo posto in classifica. La sfida si svolge sul campo della Una Hotels Reggio Emilia, che si conferma vincente tra le mura di casa.
L'appuntamento tra il Napoli Basket e i play-off scudetto è da rimandare ancora. Sfumano, infatti, le residue chance di agganciare l'ottavo posto per la Guerri, che cade 91-80 sul campo della Una Hotels Reggio Emilia. Gli azzurri giocano tre quarti alla pari con i padroni di casa, portandosi.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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