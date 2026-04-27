Mi hai fatto arrabbiare Il figlio è solo mio | suocera uccide la nuora influencer il video choc diventa virale

Una donna ha ucciso la nuora, nota influencer, in seguito a un episodio di lite familiare ripreso da una telecamera di sorveglianza. Il video, della durata di pochi secondi, mostra il momento in cui la suocera aggredisce la giovane donna in una residenza di lusso, dichiarando che il figlio le appartiene esclusivamente. La scena è diventata virale sui social network, attirando l’attenzione dell’opinione pubblica.

Un video, pochi secondi, e una tragedia che si consuma sotto gli occhi di una telecamera. Non è una ricostruzione, ma una scena reale: una casa di lusso, una giovane madre, e una violenza improvvisa che lascia senza fiato. È così che il caso dell’omicidio di Carolina Flores Gómez è diventato uno dei più sconvolgenti degli ultimi giorni. La tragedia si è consumata il 15 aprile in un attico nel quartiere di Polanco, uno dei più esclusivi della capitale. A sparare è stata la suocera, Erika María Herrera Coriant, che ha colpito la nuora, 27 anni, ex reginetta di bellezza e influencer seguita sui social. Il tutto mentre in casa c’era anche il figlio della coppia, un neonato di appena otto mesi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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