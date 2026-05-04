Nel corso di una recente dichiarazione, il sindaco ha rivolto critiche nei confronti di un altro esponente politico, in un confronto che ha attirato l’attenzione sui temi della gestione dei fondi pubblici e della destinazione dei beni sequestrati. La polemica si concentra sui ruoli e le decisioni assunte durante il controllo delle risorse destinate alle mense scolastiche e sulla destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali.

? Cosa scoprirai Chi ha davvero gestito i fondi per le mense scolastiche?. Come sono stati trasformati i beni confiscati dalla criminalità organizzata?. Perché Falcomatà accusa la destra di voler riportare vecchie figure?. Quali sono le prove sulla veridicità delle dichiarazioni di Cannizzaro?.? In Breve Falcomatà cita 355 bambini negli asili e 3000 razzi nelle mense scolastiche.. L'ex sindaco accusa il centrodestra di riportare figure della stagione buia.. La polemica riguarda la gestione dei beni confiscati alla 'ndrangheta a Reggio.. Falcomatà critica la Regione per la mancata gestione delle deleghe alla Città Metropolitana.. Giuseppe Falcomatà ha lanciato un attacco frontale contro Francesco Cannizzaro in piazza Duomo, inaugurando la campagna elettorale di Mimmo Battaglia con una dura contrapposizione politica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Falcomatà attacca Cannizzaro: scontro politico per Mimmo Battaglia

Notizie correlate

Leggi anche: Falcomatà a tutto campo elettorale contro il centrodestra, scontro social con Cannizzaro

Falcomatà a Cannizzaro: ‘Deve lasciare subito l’incarico parlamentare?? Cosa scoprirai Chi rappresenta davvero la vera identità politica di Francesco Cannizzaro? Come influirà la gestione del bilancio comunale sulle...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Falcomatà replica allo 'starter pack' di Cannizzaro: Noi abbiamo scelto Reggio, loro l'hanno sciolta; Falcomatà a tutto campo elettorale contro il centrodestra, scontro social con Cannizzaro; Reggio Calabria, Falcomatà a Piazza Duomo rilancia il patto d’amore e attacca Cannizzaro: Contano i fatti, non le parole; REGGIO - Cannizzaro replica al centrosinistra: Ci copiano lo slogan? Per loro è ‘sempre peggio’.

Sempre Reggio? No, sempre… Peggio: Cannizzaro risponde a Falcomatá e Battaglia | VIDEOA Reggio Calabria la campagna elettorale entra sempre più nel vivo a 20 giorni dal voto. Al centro del confronto, questa volta, ci sono gli slogan elettorali, diventati occasione di botta e risposta t ... strettoweb.com

Falcomatà a valanga contro Cannizzaro: emendamenti fuffa, perché non si dimette ora da parlamentare?E’ bellissimo tornare qui, in una piazza in cui sono state scritte pagine significative della mia storia politica, in una città che si è rialzata. Siamo un po’ invecchiati, ma siamo quelli di prima, ... strettoweb.com

Dal palco del comizio a sostegno di Mimmo Battaglia, l’ex sindaco richiama la storia politica della ... - facebook.com facebook