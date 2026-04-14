È nata la Pro Loco Città Metropolitana di Reggio Calabria APS | la presentazione ufficiale

Domenica si è svolta presso il centro civico Cosimo Cardea di Pellaro la presentazione ufficiale della Pro Loco Città Metropolitana di Reggio Calabria APS. L'evento ha rappresentato anche la prima riunione pubblica dell'associazione, che ha illustrato le proprie finalità e attività ai presenti. La pro loco si propone di promuovere e valorizzare il territorio attraverso iniziative di vario genere.