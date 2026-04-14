È nata la Pro Loco Città Metropolitana di Reggio Calabria APS | la presentazione ufficiale
Domenica si è svolta presso il centro civico Cosimo Cardea di Pellaro la presentazione ufficiale della Pro Loco Città Metropolitana di Reggio Calabria APS. L'evento ha rappresentato anche la prima riunione pubblica dell'associazione, che ha illustrato le proprie finalità e attività ai presenti. La pro loco si propone di promuovere e valorizzare il territorio attraverso iniziative di vario genere.
Si è tenuta domenica, presso il centro civico Cosimo Cardea di Pellaro, la presentazione ufficiale e la prima riunione pubblica della Pro Loco Città Metropolitana di Reggio Calabria APS. L’evento ha segnato l’avvio di un importante percorso di valorizzazione territoriale, trasformando.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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