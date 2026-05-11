Reggio Calabria | l’ultima seduta del Consiglio prima del voto

A Reggio Calabria si è svolta l’ultima seduta del Consiglio prima delle prossime elezioni. Durante l’incontro sono stati affrontati temi riguardanti i bilanci e la gestione dei fondi provenienti dal PNRR. Sono stati anche discussi gli interventi e le decisioni della Corte dei Conti che potrebbero influenzare le scelte della futura amministrazione. La seduta si è conclusa con alcune delibere e approvazioni di bilanci.

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?? Punti chiave Come influenzeranno i nuovi bilanci la gestione dei fondi PNRR? Quali decisioni della Corte dei Conti vincoleranno la prossima giunta? Cosa cambierà per i piani urbanistici P.e.e.p. e P.i.p. nel 2026? Chi erediterà i programmi finanziari approvati in questa ultima seduta??? In Breve Esame Documento unico di programmazione e bilancio triennio 2026-2028 a Palazzo San Giorgio. Monitoraggio risorse Pnrr e comunicazioni Corte dei Conti del 24 aprile 2026. Individuazione aree per piani .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: l’ultima seduta del Consiglio prima del voto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ultima seduta del Consiglio metropolitano, approvato il rendiconto di gestione 2025Si è tenuta oggi, venerdì 8 maggio, l'ultima seduta del Consiglio metropolitano a Ca' Corner. Chiuro, prima seduta del Consiglio comunale dei bambini: piccoli cittadini cresconoPrima seduta ufficiale per il nuovo Consiglio comunale dei bambini di Chiuro, iniziativa nata all’interno della scuola primaria del paese e che ha... Argomenti più discussi: A Reggio Calabria l’ultimo appuntamento del campionato italiano di Torball · ilreggino.it; Reggio Calabria, parte l’assalto al fortino. Calenda con il centrodestra; Salvini, a Reggio Calabria l'obiettivo è vincere con Lega determinante; Incidente sul lavoro nel Vibonese: 53enne di Reggio Calabria muore schiacciato da gru.