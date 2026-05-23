Regata delle Antiche Repubbliche Marinare | il programma della giornata e degli eventi lancio

Da pisatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La 71ª edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare si terrà a Pisa martedì 2 giugno, giornata festiva nazionale. La manifestazione prevede una serie di eventi e gare lungo il percorso, coinvolgendo le antiche repubbliche marinare italiane. La regata rappresenta un momento di tradizione storica e culturale, con attività che si svolgeranno nel corso della giornata e nel programma di lancio degli eventi.

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Si avvicina l'appuntamento della 71ª edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, manifestazione che quest'anno sarà ospitata da Pisa il prossimo martedì 2 giugno, festa della Repubblica. Esattamente 70 anni fa si svolse, proprio a Pisa, la prima edizione della manifestazione storica. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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