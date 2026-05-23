Nel 2025, la spesa del pubblico per la musica dal vivo ha superato il miliardo di euro, segnando un aumento del 21% rispetto all’anno precedente. I dati sono stati presentati in anteprima al Festival dell’Economia di Trento. Si tratta di un record per il settore musicale dal vivo, che vede così una crescita significativa rispetto all’anno precedente.

TRENTO – Nel 2025 la musica dal vivo ha registrato un nuovo incredibile record, superando il miliardo di euro di spesa del pubblico con un incremento del 21% rispetto al 2024. È quanto emerge dai primi dati presentati in anteprima dalla ricerca annuale di AssoConcerti, dedicata all’impatto e alle prospettive dei concerti sul territorio. Lo studio, che verrà presentato interamente il prossimo ottobre, è stato al centro del panel “Il ruolo della musica live nello sviluppo del turismo e nella crescita culturale, sociale ed economica dei territori” nell’ambito del Festival dell’Economia di Trento organizzato da Il Sole 24 Ore. A intervenire all’incontro, moderato dal direttore HTSI – Il Sole 24 Ore, Nicoletta Polla Mattiot, oltre al presidente di AssoConcerti, Bruno Sconocchia, anche il Ministro del Turismo On. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Record della musica live: oltre 1 miliardo di spesa del pubblico e un incremento del 21% rispetto al 2024. I dati in anteprima al Festival dell’Economia di Trento

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