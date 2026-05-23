Real Normanna nulla da fare | si interrompe il progetto calcistico ad Aversa

Notizia in breve

La società della Real Normanna ha annunciato ufficialmente l’interruzione del progetto calcistico ad Aversa. Dopo settimane di incertezza, la decisione è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici. La squadra non disputerà più le partite previste, e il progetto sportivo è stato definitivamente sospeso. La comunicazione è arrivata in modo formale e diretto, senza ulteriori commenti o spiegazioni.