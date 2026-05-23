Real Normanna nulla da fare | si interrompe il progetto calcistico ad Aversa
La società della Real Normanna ha annunciato ufficialmente l’interruzione del progetto calcistico ad Aversa. Dopo settimane di incertezza, la decisione è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici. La squadra non disputerà più le partite previste, e il progetto sportivo è stato definitivamente sospeso. La comunicazione è arrivata in modo formale e diretto, senza ulteriori commenti o spiegazioni.
Tempo di lettura: 3 minuti La società della Real Normanna comunica con profondo rammarico che, nonostante i numerosi tentativi messi in campo nelle ultime settimane, non è stato possibile raggiungere un’intesa definitiva per garantire la prosecuzione del progetto calcistico ad Aversa con il titolo di Serie D conquistato sul campo. Nel corso dei vari incontri tenutisi tra le parti, ai quali hanno preso parte anche rappresentanti del gruppo dei cosiddetti dimissionari e, con grande senso istituzionale, anche il sindaco Franco Matacena, si è provato in ogni modo a trovare una soluzione condivisa nell’interesse esclusivo della città e della continuità del calcio ad Aversa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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