Azione fa proseliti ad Aversa | due new entry nella città normanna

Da casertanews.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Aversa, Azione registra due nuovi membri: la consigliera comunale Adele Ferrara e Pasquale Leggiero si sono uniti al partito, che è guidato a livello regionale dal segretario Luigi Bosco. Entrambi hanno annunciato pubblicamente la loro adesione, rafforzando così la presenza del partito nella città. L'ingresso di Ferrara e Leggiero rappresenta un passo importante per Azione nel territorio.

Il segretario Bosco: "Continuiamo a lavorare sul territorio con l’obiettivo di costruire qualcosa di solido e credibile" Nuove adesioni ad Azione nella città di Aversa. La consigliera comunale Adele Ferrara e Pasquale Leggiero hanno ufficializzato il loro ingresso nel partito guidato a livello regionale dal segretario Luigi Bosco. Ad annunciare l’adesione è stato lo stesso Bosco con un messaggio pubblicato sui social. “Sono orgoglioso di accogliere in Azione Adele Ferrara, valida e scrupolosa consigliera comunale di Aversa con anni di esperienza nel Terzo Settore, e Pasquale Leggiero, che alle ultime amministrative ha ottenuto un risultato personale importante”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

