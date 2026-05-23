Real Madrid – Atletico | la fine finalmente? dell’incubo

Il match tra Real Madrid e Atletico Madrid si è concluso senza gol, segnando la fine di una lunga serie negativa per il Real. La partita, giocata in casa del Real, ha visto le due squadre affrontarsi senza reti, interrompendo una serie di risultati deludenti per i blancos. La sfida si è svolta senza cambi di risultato e senza gol segnati, lasciando il punteggio invariato fino al fischio finale.

2026-05-23 02:07:00 Il web è in subbuglio: La stagione 25-26 del Real Madrid non passerà alla storia. In realtà lo farà, ma alla storia oscura di un club che, meno di due anni fa, festeggiava la doppietta Champions-League. Il 1 giugno 2024, il Madrid ha raggiunto Wembley la sua quindicesima Coppa dei Campioni, poco prima Kylian Mbappe l’acquisto più desiderato nella storia dei bianconeri, arriverà al club. Tutto dipingeva uno scenario di schiacciante dominio madrileno sia in Spagna che in Europa. Real Madrid-Atletico Non è successo niente di tutto ciò. Nel primo anno di Kiki, anche con Carlo Ancelotti hanno vinto Supercoppa Europea e Intercontinentale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Real Madrid vs Atletico Madrid | Vinis goal

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