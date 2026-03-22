Pronostico Real Madrid-Atletico Madrid | non succede da 10 anni

Domenica si gioca il match tra Real Madrid e Atletico Madrid, valido per la ventinovesima giornata della Liga. È la prima volta in dieci anni che le due squadre si incontrano in questa fase del campionato. La partita si terrà in uno stadio di Madrid e sarà trasmessa in diretta. Sono state annunciate le formazioni ufficiali delle squadre.

Real Madrid-Atletico Madrid è una gara della ventinovesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Un derby è sempre un derby. Soprattutto quello di Madrid. Una partita che regala sempre emozioni, qualche cartellino in più del dovuto, e risultati mai banali. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ci arrivano bene le due squadra spagnole a questa stracittadina, perché entrambe hanno superato il turno in Champions League mettendo le cose in chiaro nel match d’andata. Quindi, la trasferta inglese durante la settimana non ha regalato né scossoni e nemmeno chissà quali problematiche, tutto era scritto e nel caso del Real l’espulsione di Bernardo ha chiudo ogni discorso dopo pochi minuti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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