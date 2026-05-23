Real Madrid-Athletic Club | formazioni confermate mentre il capitano Carvajal dice addio

2026-05-23 19:34:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Real Madrid chiude il sipario su una stagione deludente della Liga con la visita dell’Athletic Club al Santiago Bernabeu. I Blancos si sono già assicurati il??secondo posto in classifica, ma ciò farà ben poco per attenuare il colpo di una seconda stagione consecutiva senza trofei – che potrebbe vederli finire a 14 punti dai loro grandi rivali, il Barcellona. Nel frattempo, l’Athletic dovrà accontentarsi di una stagione senza il calcio europeo la prossima stagione, dopo una stagione frustrante. Questa partita segnerà anche l’ultima partita in carica per entrambi gli allenatori, con Alvaro Arbeloa che lascerà il Real Madrid ed Ernesto Valverde che si prepara a lasciare l’Athletic quest’estate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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REAL MADRID VS ATHLETIC CLUB. REAL MADRID POTENTIAL LINEUP UNDER JOSE MOURINHO.

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