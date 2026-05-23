Ravenna 50mila prime pagine | la mostra che racconta 140 anni di storia

A Ravenna, una mostra espone 50mila prime pagine di giornali che coprono 140 anni di storia. Tra le pagine sono visibili annunci pubblicitari, notizie di eventi e cambiamenti sociali, con alcuni giornali che sono nati come supporto ai tabaccai. La selezione include anche articoli su momenti storici chiave, dai conflitti mondiali alle rivoluzioni sociali. La mostra permette di osservare l’evoluzione del giornalismo nel tempo.

? Domande chiave Come si è trasformato un aiuto per i tabaccai in un quotidiano?. Quali momenti storici sono racchiusi in queste 50mila prime pagine?. Come funziona il tunnel esperienziale che simula le vecchie rotative?. Perché l'allestimento della mostra punta sulla sostenibilità dei materiali?.? In Breve Mostra agli Antichi Chiostri Danteschi dal 26 maggio al 14 giugno.. Percorso su 46 pannelli tra Carducci, Marconi e i fatti del 1980.. Allestimento sostenibile con tunnel esperienziale ispirato alle rotative tipografiche.. Inaugurazione il 25 maggio con registrazione obbligatoria sul sito ufficiale.. Lunedì 25 maggio alle 17:30, gli Antichi Chiostri Danteschi di Ravenna ospiteranno l’inaugurazione della mostra Occhi sulla storia: 1885-2025, un percorso espositivo che celebra i 140 anni di attività del Resto del Carlino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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