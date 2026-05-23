Ravenna 15enne adescata in stazione e violentata | arrestato ivoriano

Un ragazzo di 15 anni è stato adescato in stazione e violentato. Dopo una visita all’ospedale di Ravenna, è stato avviato un’indagine. Le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo ivoriano sospettato del reato. La vittima ha fornito testimonianze che hanno portato all’arresto. La polizia sta proseguendo le indagini per accertare i dettagli dell’accaduto.

L’uomo aveva già segnalazioni all’autorità giudiziaria per porto di strumenti atti a offendere e per reati contro il patrimonio L’ha agganciata mentre lei girovagava in una stazione del Ravennate, l’ha convinta di poterla aiutare seguendolo a casa sua a Ravenna. E una volta qui, invece di un farmaco del quale lei aveva bisogno, le ha somministrato alcol e hashish e l’ha violentata. Con questa accusa martedì pomeriggio la polizia ha arrestato un 31enne originario della Costa d’Avorio, ma residente in un quartiere a ridosso del centro cittadino e regolare sul territorio nazionale. L’uomo, rintracciato in stazione dalla squadra Mobile con... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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