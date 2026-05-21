Nella zona di Ravenna, un uomo è stato arrestato dopo aver adescato una ragazza di 15 anni in stazione. Secondo le ricostruzioni, l’uomo ha convinto la ragazza a seguirlo a casa sua, dove si sarebbe verificata una violenza. La polizia ha eseguito l’arresto, che segue le indagini sui dettagli dell’accaduto. La ragazza si trovava in stazione al momento dell’episodio, e gli inquirenti stanno raccogliendo elementi per chiarire la dinamica dei fatti.

L’ha agganciata mentre lei girovagava in una stazione del Ravennate, l’ha convinta di poterla aiutare seguendolo a casa sua a Ravenna. E una volta qui, invece di un farmaco del quale lei aveva bisogno, le ha somministrato alcol e hashish e l’ha violentata. Con questa accusa martedì pomeriggio la polizia ha arrestato un 31enne originario della Costa d’Avorio ma residente in un quartiere a ridosso del centro cittadino e regolare sul territorio nazionale. L’uomo, rintracciato in stazione dalla squadra Mobile con l’ausilio della Polfer, deve ora rispondere di violenza sessuale su una 15enne residente nel Ravennate: aggravata, oltre che dalla minore età di lei, dall’avere sfruttato lo stato di incapacità fisica della ragazzina e dall’avere usato subdoli mezzi come birra e ’canne’ per riuscire nel suo intento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Abusi su una 15enne: arrestato . L’ha adescata in stazione, portata a casa e violentata

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