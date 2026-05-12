Ravenna fermato il 15enne | tentato omicidio in stazione a un uomo

Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato a Ravenna con l’accusa di aver tentato di uccidere un uomo presso la stazione ferroviaria. Secondo quanto riferito, l’aggressione è avvenuta senza che ci fosse un collegamento precedente tra i due. Durante le fasi dell’intervento, il giovane è riuscito a scappare momentaneamente dalla Polizia Ferroviaria, prima di essere fermato nuovamente. La dinamica dell’accaduto e le modalità dell’arresto sono al centro delle indagini.

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