Rapinava banche a Bergamo | arrestato mentre tenta la fuga per non scontare la pena

Un uomo di 49 anni è stato arrestato mentre tentava di scappare per evitare di scontare una pena. L’arresto è avvenuto a Bergamo, dove l’uomo era coinvolto in una serie di rapine a banche. Era stato condannato per questi reati e stava tentando di fuggire prima di essere catturato. L’arresto è stato effettuato dalle forze dell’ordine, che hanno intercettato il tentativo di fuga. L’uomo è stato portato in custodia e dovrà affrontare il processo per le rapine commesse.

Il 49enne è stato rintracciato a Treviglio: i due colpi nel 2017. Dovrà scontare 3 anni e 7 mesi di reclusione Un uomo di 49 anni, F.S., di origini catanesi, domiciliato a Treviglio, è stato arrestato dai carabinieri di Treviglio (con il supporto della stazione di Villa d’Almè) mentre tentava la fuga per non scontare una pena di 3 anni e 7 mesi di reclusione, in quanto riconosciuto responsabile di due rapine aggravate commesse ai danni di istituti bancari nella provincia di Bergamo. L’uomo è stato rintracciato nella propria abitazione poco prima di un imminente allontanamento dal territorio. Al momento dell’intervento dei militari, infatti, era già in possesso di bagagli e di un titolo di viaggio ferroviario diretto verso Napoli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Appena uscito dal carcere tenta due rapine in banca, arrestato dalla Polizia

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