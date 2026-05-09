Quartu arrestato 52enne per rapine e furti | deve scontare la pena

Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Quartu durante un normale servizio di pattuglia delle forze dell'ordine. La sua condanna risale al 2018, anno in cui era stato condannato per una serie di furti e rapine. Gli agenti hanno rintracciato il ricercato mentre pattugliavano le zone della città, portandolo così in custodia per scontare la pena stabilita dalla sentenza.

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? Domande chiave Come è stato possibile rintracciare il ricercato durante i normali pattugliamenti?. Quali reati specifici avevano portato alla condanna del cinquantaduenne nel 2018?. Perché il giudice ha scelto la detenzione domiciliare invece del carcere?. Quanto tempo dovrà trascorrere sotto sorveglianza costante prima di essere libero?.? In Breve Reati di rapina e furto commessi dal soggetto nel 2018.. Pena residua da scontare pari a due anni e nove mesi.. Misura applicata prevede la detenzione domiciliare presso la residenza a Quartu.. Controllo costante dei carabinieri sul litorale e nel centro urbano.. I carabinieri della stazione di...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Quartu, arrestato 52enne per rapine e furti: deve scontare la pena ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Deve scontare 13 anni di pena: 50enne arrestato dai CarabinieriTempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri hanno tratto in arresto un 50enne, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio... Dentecane, deve scontare 13 anni di pena: 50enne arrestato dai CarabinieriOrdine di carcerazione eseguito dai Carabinieri: l’uomo condannato per furti, truffe, estorsioni e altri reati L’arresto eseguito dai Carabinieri di...