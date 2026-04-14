Condannato in via definitiva viene arrestato dai carabinieri e portato a scontare la pena

Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri di Zevio nella giornata di venerdì 10 aprile dopo essere stato condannato in via definitiva. Sulla sua testa pendeva un ordine di esecuzione della pena detentiva in regime domiciliare, emesso dall’ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Verona. L’uomo è stato portato in caserma e successivamente condotto in carcere per scontare la condanna.

Sulla sua testa pendeva l'ordine di esecuzione della pena detentiva in regiome domiciliare emesso dall'ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Verona ed il 44enne è stato dunque tratto in arresto dai carabinieri della stazione di Zevio nella giornata di venerdì 10 aprile. L'uomo infatti deve.🔗 Leggi su Veronasera.it Nordafricano condannato per maltrattamenti: arrestato e portato in carcere Condannato, viene arrestato dai carabinieri e portato al suo domicilio a scontare la penaIl tribunale lo ha condannato a quasi 2 anni di reclusione per i reati di atti persecutori, violenza privata e lesione personale compiuti tra il 2019... Deve scontare la pena anche per bancarotta fraudolenta, 57enne rintracciato e arrestato dai CarabinieriDeve espiare la pena residua di oltre quattro anni di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione dei redditi e furto Nei...