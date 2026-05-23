Rapinato e picchiato in casa trauma cranico e tanta paura per l’ex pilota

Da sportface.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato vittima di una rapina e di un'aggressione in casa durante la notte. Secondo quanto riferito, l’ex pilota è stato picchiato, riportando un trauma cranico, e ha vissuto momenti di paura. La scena si è svolta in una villa, dove sono stati uditi passi e urla, mentre un gruppo di sconosciuti, mascherati, ha fatto irruzione con atteggiamento deciso e violento. La polizia sta indagando sull’accaduto.

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Un silenzio rotto dal frastuono di passi e grida, una villa apparentemente tranquilla scossa nel cuore della notte: qualcuno ha fatto irruzione con violenza, mascherato, deciso. L’obiettivo era colpire, intimorire, prendere. L’aggressione ha lasciato segni concreti e immediati: una testa ferita, un trauma cranico e la sensazione di vulnerabilità che nessuna porta blindata può cancellare del tutto. È accaduto poco dopo l’alba, in una residenza vicino a Nyon, in Svizzera, dove l’intrusione è stata rapida e mirata. Il gruppo di malviventi, secondo le prime ricostruzioni, era ben organizzato: volto coperto, movimenti decisi e l’attenzione concentrata su un particolare bottino, lontano dagli oggetti di uso quotidiano, ma estremamente prezioso, come una collezione di orologi. 🔗 Leggi su Sportface.it

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