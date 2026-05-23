Martedì mattina, una banda di ladri ha fatto irruzione nell’appartamento di un ex pilota di Formula 1 sul lago di Ginevra. L’uomo, di 71 anni, è stato aggredito e ha riportato un trauma cranico. L’incidente è avvenuto nella sua villa a Nyon, nel Canton Vaud. Non sono state fornite altre informazioni sulla dinamica dell’assalto o sui feriti.

Ha vissuto momenti di terrore nel suo appartamento sul lago di Ginevra: martedì mattina, una banda di malviventi ha aggredito il campione del mondo di Formula 1 Alain Prost (71 ann) nella sua villa a Nyon, nel Canton Vaud. Secondo il quotidiano Blick che per primo ne ha dato notizia, l'ex pilota è rimasto ferito riportando anche un trauma cranico. L’azione dei malviventi. Secondo le ricostruzioni, erano circa le 8.30 del mattino quando diversi individui mascherati hanno fatto irruzione nella proprietà della famiglia Prost con l’ex pilota immediatamente aggredito dai malviventi e a causa dei quali avrebbe riportato un trauma cranico durante la colluttazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Aggredito in casa Alain Prost: l’ex pilota Ferrari ha riportato un trauma cranico

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