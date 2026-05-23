Le strappano il Rolex dal polso mentre fa l’aperitivo a Forte dei Marmi aggredita davanti al figlio di 7 anni

Durante un aperitivo in un locale di Forte dei Marmi, una donna è stata aggredita e derubata del Rolex che portava al polso. L’incidente è avvenuto davanti al figlio di 7 anni, presente al momento. Un uomo si è avvicinato e le ha strappato il gioiello, poi si è allontanato rapidamente. La donna si trovava con un’amica al momento dell’aggressione. La polizia sta indagando sull’episodio.

Forte dei Marmi (Lucca), 23 maggio 2026 – Stava facendo l’aperitivo in un noto locale del centro di Forte dei Marmi insieme a un’amica e al figlio di 7 anni, nella mattinata di venerdì scorso, quando un uomo le si è parato davanti. All’inizio è rimasta sorpresa, ma non c’è voluto molto per capire che quel tizio con una maglietta hawaiana aveva puntato il suo prezioso orologio. Un Rolex. Un orologio da 50mila euro. La vittima, una donna lituana di 47 anni, è stata afferrata per il braccio davanti a tutti: l’uomo le ha preso il Rolex Daytona strappandole il cinturino, un colpo così forte che la donna è caduta dalla sedia. Poi è scappato mentre la vittima urlava. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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