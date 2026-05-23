Una banda ha rapinato una turista di un orologio Rolex a Forte dei Marmi ieri mattina. Le forze dell’ordine hanno utilizzato un sistema di controllo del territorio e collaborato strettamente, riuscendo a identificare e fermare i responsabili in poche ore. La rapina si è verificata nel centro della località, e gli agenti hanno agito rapidamente grazie alle tecnologie e alla collaborazione tra le forze di polizia.

FORTE DEI MARMI – Un sistema integrato di controllo del territorio e la stretta sinergia tra le forze dell’ordine hanno permesso di assicurare alla giustizia i responsabili di un’efferata rapina messa a segno nella mattinata di ieri (22 maggio) nel cuore di Forte dei Marmi. In manette sono finite tre persone di origine campana, intercettate sull’autostrada A1 poche ore dopo il colpo, mentre l’orologio sottratto – un preziosissimo Rolex Daytona in oro dal valore di oltre 50mila euro – è stato interamente recuperato e sarà restituito alla legittima proprietaria. Il drammatico episodio si è consumato all’ora dell’aperitivo in un noto locale del centro cittadino. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Rapinano un Rolex a una turista a Forte dei Marmi: la banda presa in poche ore

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