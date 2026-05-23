La rapina a casa di Alain Prost in pieno giorno l’ex pilota ferito alla testa e le minacce al figlio | così hanno svuotato la cassaforte

Martedì mattina intorno alle 8, alcuni individui sono entrati nella villa di un ex pilota a Nyon, sulle sponde del lago di Ginevra. Durante la rapina, l’uomo è stato ferito alla testa e sono state rivolte minacce al figlio. I ladri sono riusciti a svuotare la cassaforte prima di fuggire. La polizia sta indagando sull’episodio senza aver ancora identificato i responsabili.

Paura in pieno giorno per Alain Prost nella sua villa di Nyon, sulle sponde del lago di Ginevra. Come riportato dal quotidiano svizzero Blick, martedì scorso intorno alle 8.30 una banda di rapinatori ha fatto irruzione nell’abitazione del quattro volte iridato di Formula 1, sorprendendo la famiglia in piena routine quotidiana. I criminali hanno aggredito l’ex pilota, poi hanno costretto uno dei figli ad aprire la cassaforte, svuotandola senza fretta. L’entità del bottino non è stata resa nota, ma gli inquirenti la ritengono consistente: Prost è infatti testimonial e collezionista degli orologi Richard Mille, marchio i cui esemplari più rari raggiungono cifre vicine al mezzo milione di euro. 🔗 Leggi su Open.online

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