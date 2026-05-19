Durante la notte a Rimini, un giovane è stato fermato dalla polizia mentre cercava di scappare dopo aver tentato di rapinare una donna. Durante l'intervento, ha investito un agente con il motorino mentre cercava di allontanarsi. L'uomo è stato subito arrestato con l'accusa di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. La scena si è svolta nel centro della città, dove gli agenti hanno intervenuto per bloccare la fuga.

Un arresto per tentata rapina, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella zona sud di Rimini nella notte tra il 16 e il 17 maggio. Un giovane italiano è stato fermato dopo aver cercato di sottrarre una borsa a un passante e aver aggredito un agente nel tentativo di fuga. Tentata rapina a Rimini Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 3:35 quando una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rimini ha sorpreso il giovane mentre cercava di rubare la borsa a una persona nella zona sud della città. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rapina una donna e investe un agente col motorino durante la fuga a Rimini, arrestato un giovane

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Minneapolis, donna uccisa da agenti durante raid anti-migranti - 1mattina News 08/01/2026

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